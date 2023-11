Medio Oriente: Casa Bianca, no a spostamento permanente dei palestinesi fuori da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non sono favorevoli ad uno spostamento “permanente” dei civili palestinesi fuori dalla striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “I palestinesi devono poter tornare nelle proprie case se è questo che vogliono, e devono potersene andare se hanno questa necessità”, ha detto, aggiungendo che al momento gli Usa non intendono inviare i propri militari a Gaza. (Was)