Migranti: ministero Immigrazione greco, arrivi clandestini a ottobre in calo del 42 per cento

- Gli arrivi di migranti irregolari in Grecia a ottobre sono calati del 42 per cento rispetto al mese di settembre. È quanto ha reso noto il ministero dell’Immigrazione e dell’asilo ellenico, ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. In particolare, mentre a settembre gli ingressi clandestini registrati erano stati 11.470, a ottobre si sono attestati a 6.581. I flussi di migranti irregolari erano iniziati ad aumentare a partire dalla metà del 2022, fino a raggiungere il picco durante la scorsa estate. Dall’ultima decade di settembre, secondo il ministero greco, i numeri hanno tuttavia registrato una riduzione. “La diminuzione degli arrivi irregolari è dovuta all'efficace sorveglianza delle frontiere da parte delle forze di polizia e della Guardia costiera, nonché alla migliore cooperazione con la Turchia”, ha sottolineando il dicastero. (Gra)