Medio Oriente: presunto membro di Hamas afferma che "l'unica missione era uccidere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno pubblicato un video in cui un presunto membro del movimento islamista palestinese Hamas afferma che "l'unica missione" del movimento è quella di "uccidere, non rapire", "uccidere chiunque e tornare" nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dalle Idf, il nome dell'uomo è Amer Abu Ghosha, un membro di Hamas che avrebbe preso parte all’attacco del 7 ottobre scorso in Israele. L'uomo descrive che quel giorno era entrato in una casa del kibbutz di Kfar Aza e che, avendo sentito le voci di bambini piccoli che piangevano all'interno di una stanza, aveva sparato verso quella direzione. Le voci si erano poi fermate e aveva dedotto così che i bambini erano morti. Alla domanda sul perché i membri di Hamas abbiano ucciso donne e bambini, Abu Ghosha risponde: “Ci hanno detto che tutti i coloni erano soldati”. Infine, quando gli viene chiesto qual è la differenza tra Hamas e lo Stato islamico (Is), l’uomo afferma che i militari che lo stanno interrogando gli hanno mostrato video di alcuni attacchi di Hamas contro i civili israeliani: “Non c’è differenza. Ho visto video peggiori di quelli dell’Is”, commenta Abu Ghosha. (Res)