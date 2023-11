Germania: ministro Difesa Pistorius, spendiamo più che mai per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta spendendo per le proprie Forze armate (Bundeswehr) “più che mai” nella sua storia. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che, “entro la fine dell'anno”, verranno impegnati in contratti “circa due terzi” del fondo speciale per la Bundeswehr. Con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro, questo strumento è stato istituito dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz nel 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'obiettivo è ammodernare l'equipaggiamento della Bundeswehr. Al riguardo, Pistorius ha evidenziato che, per l'acquisizione dei carri armati Leopard 2, i tempi delle procedure “fino alla conclusione dei contratti” sono stati ridotti “da undici a quattro mesi”. Nel caso degli obici semoventi, Pzh 2000, le tempistiche sono state portate “da sei a due mesi e mezzo”. Come sottolineato dal ministro della Difesa tedesco, “nessuno avrebbe creduto che avremmo potuto farlo un anno fa, abbiamo già accelerato notevolmente”. Tuttavia, ha infine affermato Pistorius, “è chiaro che non si può cambiare in un anno nella Bundeswehr ciò che per 30 anni è stato gestito in maniera diversa”. (Geb)