Medio Oriente: Papa, non dobbiamo abituarci alla guerra

- Non dobbiamo abituarci alla guerra. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. “Ricordo un momento molto duro all'inizio del pontificato, quando scoppiò con tanta forza la guerra in Siria e ho fatto in piazza un atto di preghiera, dove pregavano cristiani e anche musulmani che avevano portato il tappeto per pregare. Questo momento molto duro. Per me è una cosa brutta, ma poi uno si abitua, purtroppo uno si abitua. E non dobbiamo abituarci”, ha aggiunto il Pontefice. (Rin)