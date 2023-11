© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo l’antisemitismo rimane nascosto. In questo caso è molto grande, ma c’è sempre qualcosa" che richiama all'antisemitismo: "non è stato sufficiente vedere l’Olocausto, purtroppo non è bastato”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. “Purtroppo non so spiegarmi il perché, non c’è una spiegazione”, ha aggiunto il Pontefice. (Rin)