Ucraina: Papa, volevo andare sia a Kiev che a Mosca

- “Il secondo giorno della guerra in Ucraina sono andato all'ambasciata russa, ho sentito che dovevo andare lì e ho detto che ero disposto ad andare da (il presidente russo Vladimir) Putin se fosse servito a qualcosa" e da quel momento "ho avuto un buon colloquio con l'ambasciata russa”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. “Quando io presentavo (la questione) dei prigionieri, io andavo lì e loro li liberavano, hanno liberato (delle persone) anche da Azov. L'ambasciata si è comportata molto bene nel liberare le persone che si potevano liberare. Ma il dialogo si è fermato lì. In quel momento mi scrisse (il ministro degli Esteri russo Sergej) Lavrov: `Grazie se vuole venire (a Mosca), ma non è necessario´. Io volevo andare da entrambe le parti”, ha aggiunto il Pontefice. (Rin)