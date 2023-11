Vaticano: Papa, abolizione celibato preti non risolverebbe crisi vocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abolizione del celibato per i preti “è una legge positiva, non è una legge naturale: i preti nelle Chiese cattoliche orientali si possono sposare e invece nelle occidentali c'è una disciplina dal secolo XII che incominciò il celibato. È una legge che può essere tolta, non c'è problema, ma non credo che aiuti” a superare la crisi delle vocazioni. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. “Questo aiuterebbe però la spiritualità da ‘zitelli’ che alcuni preti hanno: il Prete deve essere un padre di comunità”, ha aggiunto il Pontefice. (Rin)