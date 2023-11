Vaticano: Papa, omosessuali? La chiesa accoglie tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Chiesa riceve le persone, tutti e non si domanda come sei. Poi dentro ognuno cresce e matura nella sua appartenenza cristiana. E' vero che oggi è un po' alla moda parlare di questo. La Chiesa riceve tutti”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, a proposito del Sinodo nel quale si è toccato anche il tema delle coppie omosessuali. “Il principio è questo: la Chiesa riceve tutti coloro che possono essere battezzati. Le organizzazioni non possono essere battezzate. Le persone sì”, ha aggiunto il Pontefice. (Rin)