Usa: strage a Lewiston, Biden andrá in Maine venerdì 3 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita a Lewiston, in Maine, nella giornata di venerdì 3 novembre, dopo che 18 persone sono morte a seguito della sparatoria di massa avvenuta la scorsa settimana. La Casa Bianca ha aggiunto in una nota che il Biden sarà accompagnato dalla moglie Jill. “Il presidente renderà omaggio alle vittime di questa orribile strage, e farà le sue condoglianze alle famiglie”, si legge nel comunicato. (Was)