Basilicata: Picierno (Pd), Angelo Chiorazzo figura forte e credibile, sua disponibilità bella notizia

- Angelo Chiorazzo è “una figura forte e credibile. Credo che la sua disponibilità a guidare una coalizione plurale sia una bella notizia per la Basilicata e le recenti indicazioni del Partito democratico e del segretario Lettieri vanno nella direzione giusta e generosa: individuare una personalità in grado di tenere insieme un'alleanza larga e plurale". Lo ha detto Pina Picierno in un intervento su “La Nuova”. “Ho avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Angelo nel corso degli anni su migranti, sociale e solidarietà e credo che la sua storia possa essere la migliore assicurazione per le esigenze politiche e territoriali di forze diverse tra loro accomunate dagli stessi principi di solidarietà e progresso”, ha proseguito. “Mi sono ritrovata con lui tra le strade di Leopoli, di Kyiv, di Bucha, come tra le strade di Senise, di Matera e la sensazione che ho sempre avuto è stata di avere accanto una persona che ha lavorato e lavora per il bene comune”, ha concluso Picierno.(Rin)