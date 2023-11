© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia in ricordo dei defunti. Roma, Cimitero monumentale del Verano, Ossario comune - ingresso da piazzale del Verano 1 (ore 9)- Assemblea capitolina: a seguire dall'ordine dei lavori precedenti, una serie di debiti fuori bilancio e mozioni tra cui una di Fratelli d'Italia e un'altra del Movimento 5 stelle per bloccare la realizzazione di un impianto nell'area dell'ex Tmb Salario. La seduta è trasmessa in streaming e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-15)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di commemorazione dei defunti. Roma, Ossario del Cimitero monumentale del Verano, piazzale del Verano 1 (ore 9)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di riapertura della Chiesa di San Michele Arcangelo al Flaminio dopo i lavori di riqualificazione. Roma, Cimitero Flaminio - Prima Porta, via Flaminia, chilometro 14.400 (ore 15:30)(Rer)