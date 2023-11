Grecia: rafforzata presenza forze polizia a Neo Heraklion dopo divieto raduno estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità greche hanno rafforzato la presenza degli agenti di polizia a Neo Heraklion, nella regione dell’Attica, per il timore che si possano verificare incidenti a seguito del divieto di un raduno paneuropeo di militanti di estrema destra. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. L’evento, promosso su alcuni canali Telegram nazionalsocialisti, era stato organizzato per commemorare due giovani esponenti di Alba Dorata, il partito di ispirazione nazista dichiarato illegale, che furono assassinati proprio a Neo Heraklion nel 2013. Come ha reso noto il quotidiano “Kathimerini”, la direzione generale di polizia dell’Attica aveva emesso il divieto di organizzare sia il raduno di commemorazione che altre manifestazioni di risposta annunciate da gruppi antifascisti greci. Oggi, nel corso dei controlli nella città, sono state arrestate otto persone. Nella tarda serata di ieri, invece, 21 cittadini italiani di estrema destra appartenenti al movimento di CasaPound erano stati fermati all’aeroporto di Atene. Come ha reso noto la stampa greca, alla notizia del loro arrivo per prendere parte al raduno a Neo Heraklion, la polizia greca è intervenuta immediatamente per arrestarli dopo l’atterraggio. I 21 italiani sono stati pertanto trattenuti presso la Direzione degli stranieri e nei loro confronti è stata avviato un procedimento di espulsione amministrativa per motivi di sicurezza nazionale. (Gra)