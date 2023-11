Germania: ministro Difesa Pistorius, non siamo in guerra in Ucraina e non vi entreremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non è parte della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e non vi entrerà. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che l'ex repubblica sovietica è “sotto attacco da parte del dittatore russo Putin” e, per tale motivo, “è nostro dovere” sostenerla. Su questo atteggiamento, ha infine evidenziato Pistorius, “non si discute”. (Geb)