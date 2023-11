Germania-Israele: Scholz a Netanyahu, solidarietà incrollabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha rinnovato “l'incrollabile solidarietà” della Germania con Israele al primo ministro di questo Paese, Benjamin Netanyahu, durante un colloquio telefonico tenuto nella giornata di oggi. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, secondo cui Netanyahu ha informato Scholz della situazione attuale in Israele dopo “l'attacco terroristico” del movimento islamista palestinese Hamas. Il presidente del Likud ha poi aggiornato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) circa “le ulteriori azioni” delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Al riguardo, Scholz ha sottolineato “l'importanza di proteggere i civili e di fornire assistenza umanitaria alla popolazione” del territorio palestinese. Inoltre, il cancelliere si è detto lieto del fatto che, “per la prima volta, i feriti possano ora essere trasferiti in Egitto per essere curati attraverso il valico di frontiera di Rafah”. Il governo tedesco fornisca aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e della regione, “di cui beneficiano anche i feriti della Striscia di Gaza”.(Geb)