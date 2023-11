Governo: Crosetto su scherzo a Meloni, spetta a uffici competenti vagliare telefonate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando un centralino passa una chiamata internazionale e ti dice che il tuo interlocutore è Tizio, tu parli con Tizio. Perché dai per scontato che lo sia. Perché se fai il Presidente del Consiglio o della Camera o il ministro, ti affidi a uffici che vagliano e controllano per te": lo ha scritto su X il ministro della Difesa Guido Crosetto commentando la telefonata che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto lo scorso 18 settembre con un comico russo che si era spacciato per il presidente dell'Unione africana.(Res)