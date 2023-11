Calcio: Papa, fra Messi e Maradona? Aggiungo Pelé, uomo di grande umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra Messi e Maradona metto un terzo, Pelè, sono i tre che ho seguito”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso di un’intervista con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. “Maradona come calciatore è stato un grande, ma come uomo ha fallito, è scivolato nella corte di coloro che lo lodavano ma non lo aiutavano”, ha proseguito. “Messi è correttissimo, un signore, ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelè, un uomo di un cuore, di un’umanità così grande”, ha concluso il Pontefice. (Rin)