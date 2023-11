Germania: ministro Difesa Pistorius, sostegno a Israele è impegno politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- È “un impegno politico” il sostegno della Germania a Israele, che sta rispondendo all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas. Il governo federale è concorde “al 100 per cento” sulla solidarietà con lo Stato ebraico. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente dell'esecutivo di Berlino ha aggiunto che la Germania ha “una promessa di sostegno” con Israele, fornito “nella misura in cui sarà richiesto e in quella in cui saremo in grado di soddisfare la domanda”. Tuttavia, “al momento non si pone la questione” di aiuti militari allo Stato ebraico dalle dimensioni di quelli consegnati all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Come evidenziato da Pistorius, infatti, Israele chiede alla Germania “materiale su scala notevolmente inferiore”. (Geb)