- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, hanno concordato di “lavorare insieme per evitare” un espansione in Medio Oriente del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, in merito al colloquio telefonico avvenuto oggi tra Scholz e Netanyahu. (Geb)