Bankitalia: Savino (Mef), buon lavoro a Panetta e Cipollone

- "Desidero esprimere i migliori auguri di buon lavoro al Dottor Fabio Panetta per il nuovo incarico di governatore della Banca d'Italia, e al Dottor Piero Cipollone, in occasione del suo ingresso nel Comitato esecutivo della Banca centrale europea". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino. “Questa – ha aggiunto – è una fase cruciale per la nostra economia e sono convinta che le loro competenze saranno fondamentali per il progresso e il benessere economico in Italia e in Europa". (Rin)