Medio Oriente: Egitto-Thailandia, ministri Esteri discutono di situazione ostaggi a Gaza

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato l'omologo thailandese, Parnpree Bahiddha-Nukara, al Cairo per consultarsi sull'escalation militare nella striscia di Gaza e sulle sue ripercussioni. Lo riferisce un comunicato, secondo cui i due hanno discusso a lungo e si sono scambiati valutazioni sul deterioramento delle condizioni umanitarie a Gaza. Shoukry e Bahiddha-Nukara hanno sottolineato l’importanza di coordinare gli sforzi per fermare il ciclo di violenza e stabilire una tregua umanitaria che preservi la vita dei civili palestinesi e fornisca loro la necessaria assistenza umanitaria e di soccorso. Inoltre, il ministro egiziano ha accolto con favore la decisione della Thailandia di votare a favore della risoluzione presentata dal gruppo arabo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per una tregua umanitaria immediata a Gaza. Shoukry ha sottolineato la volontà del Cairo di lavorare insieme ai partner internazionali per facilitare e fornire la necessaria protezione ai cittadini di paesi terzi che si trovano a Gaza e il rilascio degli ostaggi, evidenziando la necessità di coordinare gli sforzi internazionali per rimuovere gli ostacoli posti da parte israeliana all'accesso degli aiuti umanitari nell'exclave palestinese. (Cae)