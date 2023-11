Governo: Calenda su audio Meloni, sbagliato strumentalizzarlo a fini di polemica politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per quanto riguarda la vicenda della telefonata del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i due comici russi, “strumentalizzare a fini di polemica politica quanto avvenuto rappresenta un errore ed è lesivo dell'immagine dell'Italia. Azione si asterrà dal farlo". Lo ha dichiarato il segretario di Azione, Carlo Calenda. “C'è stato indubbiamente un grave errore dell'ufficio del consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, che non ha fatto le opportune verifiche. Non ci pare tuttavia che tale errore si possa addebitare a Giorgia Meloni”, ha detto Calenda. “Per ciò che concerne il contenuto della telefonata, le conversazioni riservate e le posizioni pubbliche di un capo di governo sono cose da sempre distinte. Siamo convinti – ha concluso – che la posizione del governo italiano sull'Ucraina rimarrà la stessa”. (Rin)