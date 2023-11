Tunisia: circa 104.000 contratti di avviamento al lavoro saranno firmati entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 104.000 contratti di avviamento al lavoro saranno firmati l'anno prossimo in conformità con il bilancio dello Stato per il 2024, oltre a 6.800 contratti di "dignità" (volti a facilitare l’inserimento nella vita professionale dei titolari di diploma superiore in cerca di una prima occupazione) e 11.000 contratti di servizio civile volontario. Lo ha dichiarato Abdelkader Jemmali, capo di gabinetto del ministro del Lavoro e della formazione professionale della Tunisia, all'agenzia di stampa "Tap", spiegando inoltre che, entro il 2024, quasi 8.000 giovani riceveranno una formazione di specializzazione che consentirà loro di integrarsi nel mercato del lavoro. (Tut)