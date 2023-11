Ucraina: ministro Difesa annuncia nuove norme per acquisto cibo per esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Ucraina ha introdotto nuove norme per l'acquisto di prodotti alimentari per l'esercito, finalizzate a contrastare episodi di corruzione. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il viceministro della Difesa ucraino, Dmytro Klimenko, spiegando che dal mese di dicembre l'agenzia statale dell'operatore logistico sarà coinvolta nell'acquisto dei prodotti destinati alle truppe. L'organizzazione si occuperà dell'analisi del mercato e dei prezzi, ma anche della comunicazione con i fornitori del settore, valutando il loro lavoro. Klimenko ha aggiunto che è già iniziata la formazione del personale. Secondo le nuove norme, le offerte per l'acquisto di cibo saranno annunciate non per sei mesi, come in precedenza, ma per tre mesi, mentre ogni prodotto avrà un tetto al prezzo. "La misura è stata introdotta dopo che il ministero (…) ha analizzato i rischi di corruzione dei precedenti accordi", ha riferito il ministero della Difesa ucraino. (Kiu)