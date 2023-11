Egitto: in corso gli sforzi del governo per incrementare la crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta compiendo una serie di sforzi per aumentare i tassi di crescita economica e il reddito nazionale. E' quanto emerge da una dichiarazione della presidenza egiziana, secondo cui oggi il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, il primo ministro, Mostafa Madbouly, il governatore della Banca centrale egiziana, Hassan Abdullah, e il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie, Tarek el Molla, si sono incontrati per dare seguito ai fascicoli governativi riguardanti i settori dell'economia e dello sviluppo. L'obiettivo del governo in questo senso è quello di soddisfare le esigenze dei cittadini in vari settori dei servizi. (Cae)