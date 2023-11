Germania: ministra Esteri Baerbock in Armenia e Azerbaigian il 3 e 4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, sarà in visita in Armenia e Azerbaigian nelle giornate del 4 e 5 novembre per incontrare gli omologhi dei due Paesi, rispettivamente Ararat Mirsoyan a Erevan e Jeyhun Baymarov a Baku. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa “Dpa”, al centro del viaggio vi è “il destino dei circa 100 mila armeni” che hanno dovuto lasciare il Nagorno-Karabakh a seguito delle operazioni militari dell'Azerbaigian nella regione. Per Erevan, si tratta di trasferimenti forzati, mentre per Baku gli armeni partono di loro spontanea volontà. In Armenia, Baerbock visiterà la missione civile dell'Ue nel Paese (Euma) e un centro di accoglienza per i profughi dal Nagorno-Karabakh nel Paese. A Baku, l'esponente del governo tedesco avrà colloqui con rappresentanti della soceità civile azera, delle Nazioni Unite e della Croce rossa internazionale. Per la regione, l'esecutivo federale sostiene “una soluzione di pace negoziata e complessiva, in modo che armeni e azeri possano vivere in pace e sicurezza nei confini dei loro Stati”. A tal fine, la Germania appoggia l'iniziativa del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. (Geb)