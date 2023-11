Medio Oriente: Biden, alcuni cittadini statunitensi lasceranno oggi Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che alcuni cittadini potrebbero lasciare la Striscia di Gaza già nella giornata di oggi. "Oggi, grazie alla capacità di leadership statunitense, abbiamo garantito ai palestinesi feriti e ai cittadini stranieri un passaggio sicuro per lasciare Gaza", ha scritto Biden in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Ci aspettiamo che i cittadini statunitensi inizino ad uscire oggi, e che altre partenze possano registrarsi nei prossimi giorni". Il presidente ha garantito l'impegno del governo "a continuare a lavorare per far uscire" i connazionali dalla Striscia. Nella giornata di ieri, il segretario di Stato Antony Blinken aveva riferito al Senato che nella zona oggi sotto l'offensiva di terra di Israele si trovano circa 400 cittadini statunitensi, per un totale di mille persone se si contano i familiari. Nella Striscia, ha aggiunto, si trovano anche altri 5000 cittadini di Paesi terzi, desiderosi di rimpatriare. (Was)