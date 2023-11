Grecia: Mitsotakis riceve per la prima volta leader di Syriza Kasselakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha ricevuto oggi per la prima volta, presso il suo ufficio in Parlamento, il leader di Syriza-Alleanza progressista Stefanos Kasselakis, eletto alla guida della formazione politica a settembre. All’inizio dell’incontro, davanti alle telecamere, il premier si è congratulato con Kasselakis per l’elezione e gli ha augurato un buon lavoro. Come riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, durante il colloquio sono state discusse questioni politiche interne al Paese, come il tema degli emigrati e dell’evasione fiscale, ma anche di questioni legate all’economia e alla situazione in Medio Oriente. (Gra)