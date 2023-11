Germania: ministra Esteri Baerbock difende astensione su risoluzione Onu per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha difeso dalle critiche di Israele l'astensione della Germania nel voto sulla risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu sulla Striscia di Gaza. “Abbiamo alzato la voce per Israele”, ha affermato l'esponente del governo federale durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Per la titolare della diplomazia di Berlino, il “ruolo speciale” della Germania è “mantenere aperti i canali di comunicazione con gli altri attori” in Medio Oriente, come l'Egitto o la Giordania. Con questo Paese, ha continuato Baerbock, “siamo riusciti a ottenere” che la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu su Gaza non contenesse “una condanna unilaterale di Israele”. Inoltre, le numerose modifiche alla versione originaria del testo sono state concordate in “colloqui con il governo israeliano”. Allo stesso tempo, la ministra degli Esteri tedesca ha ammesso che avrebbe preferito “un linguaggio diverso” nel documento finale. (Geb)