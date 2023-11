Libia: delegazione Ue valuta possibilità di partecipare a conferenza ricostruzione Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Unione europea e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell'Ue in Libia stanno valutando la possibilità di partecipare, in qualità di osservatori a livello tecnico, alla Conferenza internazionale di Bengasi per la ricostruzione della città di Derna e regioni colpite dal ciclone sub-tropicale Daniel. Lo si apprende da una dichiarazione congiunta rilasciata oggi dalla delegazione Ue e dalle altre missioni diplomatiche, secondo cui la propria presenza non costituirà un appoggio ad alcuna iniziativa di ricostruzione unilaterale, né allo status di alcun attore libico. La delegazione ha inoltre rinnovato l'invito agli attori libici interessati a creare una piattaforma nazionale coordinata, con il sostegno della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), per sbloccare i fondi necessari agli sforzi di ricostruzione a lungo termine. Infine, nella nota si chiede che la gestione della ricostruzione avvenga in modo trasparente, con una supervisione efficace e una garanzia di responsabilità nei confronti del popolo libico. (Lit)