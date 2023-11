Medio Oriente: ministro Difesa Israele, vicini a sconfitta Hamas, tutto procede come previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono sempre più vicine all'obiettivo di "sconfiggere" il movimento islamista palestinese Hamas nella striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, secondo cui "la guerra sta procedendo secondo gli obiettivi" e "Hamas sta subendo gravi colpi". "Più di 10.000 munizioni sono state sganciate su Gaza City, migliaia di obiettivi sono stati colpiti, migliaia di infrastrutture sono state distrutte, migliaia di terroristi sono stati eliminati", ha affermato Gallant. In riferimento ai militari morti nell'operazione di terra a Gaza, il ministro ha sottolineato che Israele sta pagando "un caro prezzo" per via di questa guerra e che "deve colpire il nemico per il bene di coloro che sono caduti, per il bene dei vivi, per il popolo e per lo Stato israeliano". (Res)