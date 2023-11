Roma: avvistato topo in stazione Metro San Giovanni, Iv, "più risorse per derattizzazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un topo è stato avvistato tra i turisti sulla banchina della stazione "San Giovanni" della linea Metro A di Roma. A darne notizia è il consigliere di Italia viva del Municipio Roma VII, Luca Di Egidio, membro della commissione speciale Pnrr. In una nota Di Egidio spiega: "Un topo che gira in mezzo ai turisti in metro sulla banchina della stazione San Giovanni. Ecco l'accoglienza che Roma riserva ai visitatori esterrefatti. Ecco il biglietto da visita indegno che offriamo. Cosa deve succedere ancora - aggiunge - per far capire al sindaco Gualtieri e al Pd, che si lamentavano rumorosamente di questi episodi quando c'era la Raggi, che bisogna aumentare subito le risorse per le derattizzazioni e il decoro nelle nostre stazioni? Basta slogan sulla città dei 15 minuti, è l'ora dei fatti. Oppure il Giubileo sarà una figuraccia internazionale per la capitale d'Italia", conclude Di Egidio. (Com)