Medio Oriente: Casa Bianca, uscita delle prime persone da Gaza è un primo passo importante

- L’intesa raggiunta per garantire un passaggio sicuro fuori dalla striscia di Gaza per i primi palestinesi con doppio passaporto, per i feriti e per alcuni cittadini stranieri rappresenta “un primo passo importante, nel quadro di un processo che speriamo possa continuare nei prossimi giorni”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La situazione rimane fluida, ma è sicuramente una svolta importante”, ha detto, aggiungendo che il risultato è stato raggiunto anche grazie allo sforzo diplomatico statunitense. (Was)