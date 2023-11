Turchia-Italia:ambasciatore Marrapodi e console Giorgio inaugurano Casa Italia di Izmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, e il console d'Italia a Izmir, Valerio Giorgio, hanno inaugurato la nuova Casa Italia di Izmir. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. Grazie al sostegno di privati cittadini e al contributo delle principali aziende italiane e turche attive nella regione egea, sono stati ristrutturati i locali di un antico edificio, già sede della scuola Suore di Ivrea. La nuova Casa Italia ospiterà il Com.It.Es. di Izmir, la locale Camera di commercio e dell'industria italiana e l'Associazione di amicizia e cultura italiana, e sarà un luogo di incontro per cittadini italiani e turchi, aperto all'organizzazione di eventi culturali e di promozione del Sistema paese. (Com)