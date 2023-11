Energia: Germania, progetto per idrogeno entra nella fase successiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per l'idrogeno del parco per l'energia di Bad Lauchstadt, “sta entrando nella fase successiva”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che si tratta della conversione di un gasdotto per il trasporto dell'idrogeno, il primo in Germania modificato a tal fine. L'entrata in funzione dell'infrastruttura è prevista per il prossimo anno, secondo la direttrice del progetto, Cornelia Mueller-Pagel. A questo scopo, è stato installato un dispositivo con cui è possibile inserire sonde di misurazione nella condotta durante il funzionamento, ad esempio per esaminarla al fine di individuare eventuali crepe. Per la prima volta, a Bad Lauchstaedt viene allestita e testata un’infrastruttura completa per l’utilizzo dell'idrogeno. L'investimento complessivo è di circa 150 milioni di euro. (Geb)