Ucraina-Russia: Borrell, altre crisi non distoglieranno nostra attenzione

- La Russia non dovrebbe farsi illusioni, le altre crisi non distoglieranno l’attenzione dall’Ucraina. Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “L’aggressione russa contro l’Ucraina ha raggiunto un nuovo picco di spietatezza, con più di 100 città e villaggi presi di mira in 24 ore”, ha spiegato Borrell, assicurando che il supporto europeo “continuerà, finché necessario”. (Beb)