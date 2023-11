Governo: Conte, Meloni ha fatto una figuraccia planetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni pensava di parlare con un alto rappresentante africano invece era al telefono con due comici russi, a cui ha spiegato le posizioni del nostro Paese su dossier delicatissimi per la nostra sicurezza e credibilità, dalla guerra ai migranti. Una figuraccia planetaria”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in riferimento alla telefonata che la premier ha avuto lo scorso 18 settembre con un comico russo che si era spacciato per il presidente dell'Unione africana. (Rin)