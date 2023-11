Medio Oriente: ministero Esteri britannico, connazionali evacueranno Gaza gradualmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evacuazione dei cittadini britannici da Gaza avverrà nei prossimi giorni gradualmente. È quanto ha riferito il ministero degli Esteri del Regno Unito, ripreso dall’emittente televisiva “Bbc”. Oggi attraverso il valico di Rafah al confine con l’Egitto è stata concessa l’uscita dalla Striscia di Gaza del primo gruppo di cittadini stranieri e palestinesi. Si ritiene che a Gaza si trovino circa 200 cittadini britannici. Gli elenchi di coloro che partiranno saranno concordati tra le autorità egiziane e israeliane, e le ambasciate competenti verranno informate in anticipo in modo che possano prepararsi a ricevere i loro connazionali. Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha assicurato che le squadre britanniche sul campo in Egitto sono "pronte ad assistere i cittadini non appena saranno in grado di partire". Tra i britannici presenti a Gaza ci sono anche i suoceri del primo ministro scozzese Humza Yousaf, rimasti bloccati dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Rel)