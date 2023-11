Medio Oriente: quattro italiani tra gli stranieri che hanno lasciato Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quatto italiani, volontari di organizzazioni non governative internazionali, uno dei quali con moglie palestinese, che nelle scorse settimane erano già localizzati presso la base Unrwa a Rafah, hanno attraversato il valico e sono ora in Egitto, assistiti da personale dell’ambasciata d’Italia al Cairo. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Sono felice di confermare che un primo gruppo di italiani che avevano intenzione di lasciare Gaza è uscito dalla striscia”, ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Ho appena parlato con i connazionali e con il funzionario dell’ambasciata al Cairo che li sta assistendo. Stanno tutti bene”, ha aggiunto il vicepremier, sottolineando: “Continuiamo a lavorare adesso per gli altri italiani e congiunti che sono ancora nella striscia. Contiamo di farli uscire con le prossime aperture, programmate da domani e per i prossimi giorni”. (segue) (Res)