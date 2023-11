Governo: Conte su audio Meloni, premier ammette fallimento su Ucraina e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella telefonata con un “finto” alto rappresentante africano “Meloni ha svelato verità che non ha mai raccontato agli italiani. Continua a mandare armi a oltranza in Ucraina e a inseguire questa escalation militare ma si mostra lei stessa consapevole che occorre trovare una via d’uscita negoziale che tuteli gli interessi di entrambe le parti. Ma soprattutto ammette di non avere ancora trovato il coraggio di portare ai tavoli che contano una posizione diversa dell'Italia, che offra finalmente una soluzione negoziata”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in riferimento alla telefonata che la premier ha avuto lo scorso 18 settembre con un comico russo che si era spacciato per il presidente dell'Unione africana. “Questa codardìa – ha proseguito – la pagano però gli italiani, gli europei, ma soprattutto le vittime di questa guerra, che purtroppo continuano a crescere”. “Fallisce sull'Ucraina, fallisce sul tema migranti e gli altri leader nemmeno le rispondono al telefono. Un grave danno per l'Italia, un enorme inganno agli italiani”, conclude Conte. (Rin)