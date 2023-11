Spagna: Tellado (popolari), futura investitura Sanchez una “frode elettorale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La futura investitura del leader socialista Pedro Sanchez alla presidenza del governo è una “frode elettorale”. Lo ha detto il vice segretario dell'organizzazione dei popolari, Miguel Tellado, citato dall’agenzia di stampa “Europa Press”. Tellado ha accusato Sanchez di negoziare i voti in cambio della libertà di fuggitivi e condannati, in riferimento alla legge di amnistia per gli indipendentisti catalani coinvolti nel referendum illegale del 2017. Secondo il rappresentante del Partito popolare, la cosa migliore per la democrazia spagnola è una ripetizione delle elezioni. “Devono essere i cittadini a decidere il futuro del Paese”, ha detto Tellado, precisando che Sanchez ha trasformato la sua investitura in una “vera e propria frode elettorale”, in quanto “niente di quello che sta negoziando in questo momento era stato inserito nel programma elettorale del Partito socialista operaio spagnolo”. (Spm)