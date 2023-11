Germania: governo, violenze sessuali nei conflitti saranno perseguite come crimini di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge proposto da Buschmann mira anche a rafforzare i diritti delle vittime di crimini come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità. A quanti hanno subito questi reati e ai loro parenti verrà consentito di costituirsi querelanti congiunti nei processi presso i tribunali tedeschi. Con l'iniziativa, il governo federale vuole inoltre promuovere la “ricezione e la diffusione” di importanti casi di diritto penale internazionale affrontati dai magistrati della Germania. In questa prospettiva, le traduzioni delle “sentenze rivoluzionarie sul diritto penale internazionale”in tedesco saranno disponibili anche in inglese. Il ministro della Giustizia Buschmann ha commentato: “Il diritto penale internazionale è diventato di drammatica attualità dopo la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina”. Per l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp), “adesso è ancora più importante dare nuova vita al diritto penale internazionale e a quello tedesco”. (Geb)