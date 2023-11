Governo: Conte su audio Meloni, sconcertante protocolli sicurezza Chigi aggirabili in modo così plateale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È veramente sconcertante apprendere che i nostri collaudati protocolli di sicurezza di palazzo Chigi possono essere aggirati, penetrati in modo così plateale”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, commentando in un video sui social la telefonata che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto lo scorso 18 settembre con un comico russo che si era spacciato per il presidente dell'Unione africana. (Rin)