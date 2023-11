Pnrr: Rixi, online bando per digitalizzazione Autorità portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando da 16 milioni di euro dedicato alle Autorità portuali per la digitalizzazione della catena logistica è online. Lo ha dichiarato nota il deputato e vice ministro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi. “A ogni Adsp – ha proseguito – viene assegnato fino a un milione di euro per finanziare il Pcs, un sistema informatico aperto e neutrale che abilita lo scambio di informazioni mirato e sicuro tra operatori economici ed enti pubblici con l'obiettivo di incrementarne la competitività”. “Si tratta di fondi Pnrr che sono parte dei 250 milioni previsti per la digitalizzazione della catena logistica e destinati a imprese, Adsp e al nuovo ecosistema digitale da realizzare entro il 2026 secondo gli standard di interoperabilità, cybersecurity e tutela dei dati fissati dalla normativa Ue. Un ulteriore passo avanti per la messa a terra delle risorse puntando sulla crescita competitiva dei nostri porti", ha concluso Rixi. (Rin)