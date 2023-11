Spagna: blocco conservatore Consiglio magistratura chiede seduta straordinaria contro amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza del blocco conservatore del Consiglio generale della magistratura spagnola ha chiesto al presidente Vincente Guilarte la convocazione di una seduta plenaria straordinaria per opporsi alla legge di amnistia. Lo riporta il quotidiano “El Pais”. Otto dei dieci membri del Consiglio intendono depositare una dichiarazione istituzionale critica contro il progetto di legge al centro delle trattative per l’investitura di Pedro Sanchez, che “rischia di abolire lo Stato di diritto per favorire gli interessi personali”. Secondo fonti della magistratura, la riunione straordinaria si potrebbe tenere lunedì prossimo. Il blocco conservatore del Consiglio preparava da settimane una dichiarazione contro l’amnistia, ma aspettava gli sviluppi delle trattative tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e le formazioni politiche della Catalogna. Secondo le stesse fonti, si è deciso di agire poche ore dopo l’annuncio dell’intesa tra Psoe e Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), senza aspettare che il disegno di legge venga depositato al Congresso. (Spm)