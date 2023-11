Medio Oriente: ministero Esteri russo, lavoriamo per evacuazione di nostri concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta compiendo ogni sforzo per garantire la rapida evacuazione dei connazionali dal territorio coinvolto nel conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri russo. "Ancora una volta esortiamo i cittadini russi ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza personale, monitorando attentamente le comunicazioni del ministero degli Esteri russo e delle missioni diplomatiche russe", si legge nel comunicato. (Rum)