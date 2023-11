Nord Macedonia: Kovacevski condanna tassa Bulgaria per transito gas russo in Balkan Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, ha condannato la decisione della Bulgaria di introdurre una tassa sul transito del gas russo consegnato attraverso il Balkan Stream. Il gasdotto trasporta il gas naturale russo dalla Turchia fino alla Serbia e all'Ungheria, attraverso la Bulgaria e la Macedonia del Nord. Kovacevski, che ha sottolineato di aver discusso della questione con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita nel Paese due giorni fa, ha affermato che Skopje "è pronta a rivolgersi anche ai tribunali internazionali". Secondo il premier macedone, la decisione di Sofia causerebbe "un aumento del 20 per cento dei prezzi del riscaldamento e dell'elettricità" in Macedonia del Nord. Il premier macedone ha sottolineato che si tratta di "una tassa imposta ingiustamente" e che "non è affatto in linea con i principi di mercato o con le direttive dell'Ue". Pochi giorni fa una dichiarazione congiunta dei governi di Serbia e Ungheria, firmata dal ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali e dal ministro degli Esteri Peter Szijarto, aveva definito la mossa di Sofia "un passo contraddittorio che mette in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nei due Paesi". (Seb)