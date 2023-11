Medio Oriente: ministro Sanità Tunisia visita ospedale da campo che accoglierà feriti palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità della Tunisia, Ali Mrabet, ha effettuato una visita all'ospedale da campo di El Yasminet, nel governatorato di Ben Arous, durante la quale è stato informato sui preparativi necessari per accogliere i feriti palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza nel prossimo futuro. Secondo un comunicato stampa del ministero, Mrabet ha sottolineato la necessità di adottare le misure necessarie per garantire che i feriti siano assistiti nelle migliori condizioni possibili. L'ospedale dispone di 120 posti letto e di tutte le attrezzature mediche necessarie. In precedenza, lo stesso ospedale era stato attrezzato per accogliere le persone affette dal Covid-19. (Tut)