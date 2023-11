Germania-Turchia: esponenti maggioranza tedesca criticano visita Erdogan a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponenti della maggioranza al governo in Germania hanno severamente criticato la visita a Berlino del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in programma per la metà di novembre. Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, il vicecapogruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag Konstantin Kuehle ha affermato che Erdogan è “un incendiario retorico”. Il deputato della Fdp ha aggiunto che le “dichiarazioni anti-israeliane” del presidente turco sono “decisive per la percezione della situazione in Medio Oriente nelle comunità musulmane e utrche in Germania”. Pertanto, un viaggio di Erdogan nel Paese sarebbe “molto problematico in questo momento”, dato che il capo dello Stato turco fomenta gli antisemiti e gli anti-israeliani. In questo modo, secondo Kuehle, Erdogan vuole stabilire “la Turchia come potenza guida musulmana”. Sulla questione è intervenuto Macit Karaahmetoðlu, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) al Bundestag, affermando che, se il movimento islamista palestinese Hamas “non è un'organizzazione terroristica, come sostiene Erdogan, allora non esistono affatto organizzazioni terroristiche in questo mondo”. Per l'esponente della Spd, il presidente turco svilisce le vittime dell'attacco del gruppo che controlla la Striscia di Gaza contro Israele. Tuttavia, ha ammesso Karaahmetoglu, “abbiamo bisogno della Turchia, che può aiutare a liberare gli ostaggi” di Hamas. Secondo l'eurodeputato dei Verdi Sergey Lagodinsky, infine, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e gli altri capi di governo dell'Occidente devono fare tutto il possibile per “insegnare a Erdogan che deve smetterla con la sua propaganda antisemita e anti-israeliana”. (Geb)