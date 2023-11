Governo: Guerini (Copasir) su audio Meloni, “massima attenzione affinché non si ripetano episodi simili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prioritario agire affinché circostanze come quella relativa alla telefonata ricevuta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni da due comici russi che si sono spacciati per il presidente dell'Unione africana "non si ripetano in futuro". Lo ha dichiarato il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, spiegando di aver avuto, appena uscita la notizia, una conversazione telefonica con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata, Alfredo Mantovano, che “mi ha utilmente e adeguatamente ragguagliato su quanto avvenuto”. “Al netto delle legittime considerazioni che ciascuno può formulare sull’episodio – ha sottolineato Guerini –, è prioritario agire affinché simili circostanze non si ripetano in futuro, consapevoli che possono essere considerate, tra le diverse ipotesi, anche come attività con fini malevoli e che quindi necessitano della massima attenzione”. (Rin)